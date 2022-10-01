В столице Уэльса прошел многотысячный митинг за выход из состава Великобритании

В Уэльсе тысячи людей вышли на митинг и требуют независимости от Великобритании.

В столице Уэльса Кардифе прошел митинг за выход страны из состава Великобритании. На него пришли тысяч людей, о чем рассказал интернет-портал Wales Online.

"Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за независимость Уэльса в Кардиффе, сообщает местный портал Wales Online", - пишет БелТА.

Акция протеста состоялась в субботу и прошла в центра Кардифа.

Огромное количество людей вышли с национальными флагами Уэальса и транспарантами с надписью "Независимость".

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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