«Северный поток-2» перестал пропускать газ в Балтийское море

Газопровод «Северный поток — 2», который соединяет Россию с Германией, перестал протекать под Балтийским морем, сообщил в субботу представитель AFP.

«Давление воды более или менее закрыло трубопровод, поэтому газ, который находится внутри, не может выйти», — рассказал Ульрих Лиссек, представитель Nord Stream 2.

«Вывод таков, что в трубопроводе все еще есть газ», — добавил он.

Напомним, что в середине прошедшей недели на трубопроводах «Северный поток» была произведена диверсия. В результате пяти взрывов мощность в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, магистраль стала пропускать газ в Балтийское море.