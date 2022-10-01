«Северный поток-2» перестал пропускать газ в Балтийское море
Газопровод «Северный поток — 2», который соединяет Россию с Германией, перестал протекать под Балтийским морем, сообщил в субботу представитель AFP.
«Давление воды более или менее закрыло трубопровод, поэтому газ, который находится внутри, не может выйти», — рассказал Ульрих Лиссек, представитель Nord Stream 2.
«Вывод таков, что в трубопроводе все еще есть газ», — добавил он.
Напомним, что в середине прошедшей недели на трубопроводах «Северный поток» была произведена диверсия. В результате пяти взрывов мощность в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, магистраль стала пропускать газ в Балтийское море.
Опубликовано: Тарас Медведев
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