Weser Kurier: в ФРГ считают отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
Издание Weser Kurier информирует, что некоторые немецкие политики расценивают отсутствие у западных стран мирного плана по урегулированию украинского конфликта позором.
1 октября немецкий депутат от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт дала интервью местной газете Weser Kurier, где заявила, что для Запада должно быть позором то, что у США, НАТО и Евросоюза нет плана по мирному урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины. Вагенкнехт уверена, что западным странам также следует усилить давление на Владимира Зеленского, склонив его к переговорам с Россией.
Также Сара Вагенкнехт утверждает, что если бы Украина отказалась от амбиций по вступлению в ряды НАТО и планомерно выполняла Минские соглашения с Москвой, то российская спецоперация не началась бы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Социологи узнали, что больше всего россиян бесит в соседях
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине