Издание Weser Kurier информирует, что некоторые немецкие политики расценивают отсутствие у западных стран мирного плана по урегулированию украинского конфликта позором.

1 октября немецкий депутат от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт дала интервью местной газете Weser Kurier, где заявила, что для Запада должно быть позором то, что у США, НАТО и Евросоюза нет плана по мирному урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины. Вагенкнехт уверена, что западным странам также следует усилить давление на Владимира Зеленского, склонив его к переговорам с Россией.

Также Сара Вагенкнехт утверждает, что если бы Украина отказалась от амбиций по вступлению в ряды НАТО и планомерно выполняла Минские соглашения с Москвой, то российская спецоперация не началась бы.