В США более миллиона человек остаются без света из-за урагана Иэн

В Соединенных Штатах из-за последствий урагана Иэн целый штат остается без света.

На американский штат Флорида обрушился мощнейший ураган Иэн, последствия которого ощутили практически все жители региона.

Так, на данный момент более одного миллиона двухсот тысяч человек по всему штату остаются без электричества.

Также, по данным CNN, на момент утра субботы, 30 октября, подтверждена гибель 45 человек.

"По данным CNN, которая отслеживает данные, поступающие от местных властей, к утру субботы насчитывается уже 45 жертв. Большинство из них приходится на несколько округов на побережье Мексиканского залива, куда пришелся основной удар стихии", - пишет ТАСС.

По словам губернатора штата, на полное восстановления от последствий урагана уйдут годы.