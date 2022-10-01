В Москве загорелся хостел, внутри заблокированы люди
На северо-востоке Москвы загорелся хостел, внутри которого заблокированы постояльцы.
В субботу вечером, 1 октября 2022 года, ряд российских СМИ и крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в Москве на Ярославской улице произошёл крупный пожар в хостеле расположенном на четвёртом этаже многоэтажного здания.
Отмечается, что в горящем здании заблокированы постояльцы хостела. На место возгорания прибыли пожарные расчёты, которые в настоящее время пытаются локализовать огонь. Точные данные о числе пострадавших, масштабе разрушения и причинах пожара устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Социологи узнали, что больше всего россиян бесит в соседях
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине