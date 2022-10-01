В Москве загорелся хостел, внутри заблокированы люди

На северо-востоке Москвы загорелся хостел, внутри которого заблокированы постояльцы.

В субботу вечером, 1 октября 2022 года, ряд российских СМИ и крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в Москве на Ярославской улице произошёл крупный пожар в хостеле расположенном на четвёртом этаже многоэтажного здания.

Отмечается, что в горящем здании заблокированы постояльцы хостела. На место возгорания прибыли пожарные расчёты, которые в настоящее время пытаются локализовать огонь. Точные данные о числе пострадавших, масштабе разрушения и причинах пожара устанавливаются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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