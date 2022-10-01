Участвующий в спецоперации депутат Милонов уничтожил РСЗО «Град» ВСУ
Российский депутат Виталий Милонов смог поразить украинскую установку "Град".
Вечером 1 сентября ряд российских новостных изданий сообщил о том, что депутат Госдумы России Виталий Милонов, заявивший о намерении принять участие в специальной военной операции и уехавший на Донбасс, уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" вооружённых сил Украины.
Примечательно, что после отправки в зону спецоперации Милонов выбрал себе позывной "Густав" и сообщил, что будет артиллеристом в соответствии со своей воинской специальностью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Анна Семенович восстанавливается после болезни с помощью гормонов и ингаляции
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Байден: ураган «Иэн» может стать самым разрушительным в истории США
Милиция ЛНР задержала корректировщицу огня ВСУ, которой грозит 20 лет тюрьмы