Участвующий в спецоперации депутат Милонов уничтожил РСЗО «Град» ВСУ

Российский депутат Виталий Милонов смог поразить украинскую установку "Град".

Вечером 1 сентября ряд российских новостных изданий сообщил о том, что депутат Госдумы России Виталий Милонов, заявивший о намерении принять участие в специальной военной операции и уехавший на Донбасс, уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" вооружённых сил Украины.

Примечательно, что после отправки в зону спецоперации Милонов выбрал себе позывной "Густав" и сообщил, что будет артиллеристом в соответствии со своей воинской специальностью.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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