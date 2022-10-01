Меркель хочет обязательного участия России в планировании стратегии безопасности Европы

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время празднования "1110-летия Гослара" она заявила, что в долгосрочной перспективе следует работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которую должна войти и Россия, сообщает Focus Online.

Ангела Меркель редко появлялась на публике после окончания своего пребывания на посту канцлера. С тех пор как Олаф Шольц вступил в должность, мы почти ничего о ней не слышали.

Но теперь Меркель выступила дважды за одну неделю. Сначала она была на церемонии открытия Фонда Гельмута Коля, теперь выступила на 1110-летии Гослара, пишет Focus Online.

Как и в начале недели, Меркель снова заговорила о российской военной спецоперации в Украине. Она отметила, что не комментирует текущую политику федерального правительства, но заявила, что "24 февраля 2022 года знаменует собой глубокий перелом".

Затем она добавила, что в долгосрочной перспективе необходимо работать над общеевропейской архитектурой безопасности, которая "также включает Россию".

Ранее на этой неделе в своем выступлении в Фонде Гельмута Коля Меркель заявила, что если политика Коля продолжит действовать сегодня, "мы всегда должны думать о том, что сейчас так немыслимо, просто невообразимо, а именно о том, что что-то вроде отношений с Россией может быть разработан заново".

Уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал выступление Меркель в Госларе в пятницу, написав в Twitter, что "одержимость бывшего канцлера Россией ошеломительна".