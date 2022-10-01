Роскомнадзор заблокировал сайт SoundCloud по требованию Генпрокуратуры РФ
По требованию российской Генеральной прокуратуры стриминговый сервис SoundCloud заблокирован на территории России.
Вечером 1 октября в перечне заблокированных Роскомнадзором сайтов появилась стриминговая платформа SoundCloud. Отмечается, что выбранной Роскомнадзором формой блокировки является ограничение доступа к странице сайта с территории России.
В пояснении к блокировке SoundCloud утверждается, что данная платформа отказывается удалять размещённые у себя призывы к массовым беспорядкам, насилию, свержению действующего государственного строя, в то время как все данные действия нарушают российское законодательство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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