Роскомнадзор заблокировал сайт SoundCloud по требованию Генпрокуратуры РФ

По требованию российской Генеральной прокуратуры стриминговый сервис SoundCloud заблокирован на территории России.

Вечером 1 октября в перечне заблокированных Роскомнадзором сайтов появилась стриминговая платформа SoundCloud. Отмечается, что выбранной Роскомнадзором формой блокировки является ограничение доступа к странице сайта с территории России.

В пояснении к блокировке SoundCloud утверждается, что данная платформа отказывается удалять размещённые у себя призывы к массовым беспорядкам, насилию, свержению действующего государственного строя, в то время как все данные действия нарушают российское законодательство.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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