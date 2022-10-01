Reuters: глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву и Киев на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе может побывать в столицах Украины и России.

Американская газета Reuters уведомляет, что уже на следующей неделе возглавляющий международное ядерное агентство МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывает в Москве и Киеве с рабочими визитами, тем самым начав очные переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

В ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Гросси сообщил, что правительства России и Украины уже начали договариваться о создании демилитаризованной зоны возле Запорожской АЭС, в то время как администрация МАГАТЭ призывает все стороны конфликта воздержаться от ударов по ЗАЭС прямо сейчас.