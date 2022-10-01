В России заблокировали SoundCloud
Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к популярному стриминговому сервису SoundCloud на всей территории страны. Ограничение введено по требованию Генпрокуратуры.
В ведомстве объясняют такую меру наличием информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, незапланированным акциям и экстремизму.
Сообщается, что блокировка связана с аккаунтом русской службы «Радио Свобода». В SoundCloud выкладывались композиции независимых музыкантов и различные подкасты.
Ранее из App Store были удалены приложения VK и Сбера. В Роскомнадзоре подчеркнули, что это нарушает права российских пользователей на свободный доступ к информации.
Опубликовано: Светлана Репина
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