В России заблокировали SoundCloud

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к популярному стриминговому сервису SoundCloud на всей территории страны. Ограничение введено по требованию Генпрокуратуры.

В ведомстве объясняют такую меру наличием информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, незапланированным акциям и экстремизму.

Сообщается, что блокировка связана с аккаунтом русской службы «Радио Свобода». В SoundCloud выкладывались композиции независимых музыкантов и различные подкасты.

Ранее из App Store были удалены приложения VK и Сбера. В Роскомнадзоре подчеркнули, что это нарушает права российских пользователей на свободный доступ к информации.

