Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил орденом Дружбы мать главы Чечни Аймани Несиевну Кадырову.

1 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился с подписчикам новостью о том, что руководитель ЛНР Леонид Пасечник наградил орденом Дружбы Аймани Несиевну и Медни Мусаевну.

Кадыров рассказал, что его мать Аймани Несиевна, занимающая пост Президента Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, совместно с вице-президентом РОФ Медни Мусаевной, направили десятки тысяч тонн гуманитарной помощи для мирных жителей республик Донбасса, за что и были удостоены государственной награды.