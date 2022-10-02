Пасечник наградил орденом Дружбы мать главы Чечни Аймани Несиевну Кадырову
Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил орденом Дружбы мать главы Чечни Аймани Несиевну Кадырову.
1 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился с подписчикам новостью о том, что руководитель ЛНР Леонид Пасечник наградил орденом Дружбы Аймани Несиевну и Медни Мусаевну.
Кадыров рассказал, что его мать Аймани Несиевна, занимающая пост Президента Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, совместно с вице-президентом РОФ Медни Мусаевной, направили десятки тысяч тонн гуманитарной помощи для мирных жителей республик Донбасса, за что и были удостоены государственной награды.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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