Мобилизовавшийся российский депутат объяснил, зачем вернулся с Донбасса в Москву
Виталий Милонов, депутат российской Госдумы, ранее отправился на Донбасс для участия в специальной операции. Однако на днях он вернулся в Москву.
Милонов рассказал РИА Новости, что он приехал на выступление Владимира Путина. Кроме того, он должен был принять участие в голосовании в Госдуме.
Депутат признался, что его удивила критика в соцсетях. Он также напомнил, что в Москву приехал также Адам Делимханов. Милонов пояснил, что не является кадровым военным, поэтому может приезжать в Россию пи необходимости.
По словам Милонова, 3 октября ему предстоит голосование в Госдуме, после чего он снова вернется в зону боевых действий на Донбасе.
Опубликовано: Светлана Репина
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