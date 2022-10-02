Мобилизовавшийся российский депутат объяснил, зачем вернулся с Донбасса в Москву

Виталий Милонов, депутат российской Госдумы, ранее отправился на Донбасс для участия в специальной операции. Однако на днях он вернулся в Москву.

Милонов рассказал РИА Новости, что он приехал на выступление Владимира Путина. Кроме того, он должен был принять участие в голосовании в Госдуме.

Депутат признался, что его удивила критика в соцсетях. Он также напомнил, что в Москву приехал также Адам Делимханов. Милонов пояснил, что не является кадровым военным, поэтому может приезжать в Россию пи необходимости.

По словам Милонова, 3 октября ему предстоит голосование в Госдуме, после чего он снова вернется в зону боевых действий на Донбасе.