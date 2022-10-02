В Марокко раскрыта крупная сеть по подготовке фальсифицированных документов для нелегальных мигрантов в ЕС
Власти Марокко объявили в субботу, что ликвидировали сеть по фальсификации официальных документов с целью получения шенгенских виз для нелегальных мигрантов в ЕС, сообщило Главное управление национальной безопасности страны (DGSN).
В заявлении Главного управления национальной безопасности говорится, что в пятницу было арестовано 20 человек в городах Надор, Уджду, Джераду и столице Рабате.
«Согласно первым данным расследования, преступная группа занималась сбором денежных сумм с каждого кандидата на нелегальную иммиграцию в обмен на получение визы и других фальсифицированных документов», — сообщает DGSN.
В ходе обысков были изъяты материалы, использованные в преступных целях, уточнил источник, в частности «фальшивые печати государственных и банковских учреждений, фальсифицированные анкеты на получение визы, крупные суммы денег и наркотики.
Марокко по-прежнему является одним из основных каналов движения нелегальной миграции из стран Африки в ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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