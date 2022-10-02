Власти Никарагуа выслали посла Евросоюза из страны
Посол Европейского союза в Никарагуа Беттина Мушайдт покинула страну в субботу после того, как правительство Даниэля Ортеги объявило ее персоной нон грата, сообщают дипломатические источники.
Те же источники сообщили, что Беттина Мушайдт, занявшая свой пост в Манагуа в сентябре 2021 года, вылетела из страны рейсом Aeromexico в Мексику, где она сделает остановку перед тем, как отправиться в Париж.
Сообщается также, что полиция сопровождала дипломат от места жительства в аэропорт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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