Власти Никарагуа выслали посла Евросоюза из страны

Посол Европейского союза в Никарагуа Беттина Мушайдт покинула страну в субботу после того, как правительство Даниэля Ортеги объявило ее персоной нон грата, сообщают дипломатические источники.

Те же источники сообщили, что Беттина Мушайдт, занявшая свой пост в Манагуа в сентябре 2021 года, вылетела из страны рейсом Aeromexico в Мексику, где она сделает остановку перед тем, как отправиться в Париж.

Сообщается также, что полиция сопровождала дипломат от места жительства в аэропорт.