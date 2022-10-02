Литва и Польша поставят Украине дроны-камикадзе Warmate

Польша и Литва продолжают продолжают оказывать военную помощь Украине. На этот раз в ВСУ попадут десятки дронов-камикадзе, сообщает Interia.pl

Министерство обороны Литвы подписало контракт с польской компанией WB Group на закупку дронов-камикадзе Warmate. Сбор средств на это мощное оружие, от которого трудно спрятаться, основал литовский журналист и создатель телеканала Laisves Андрюс Тапинас.

Польская компания изначально закупила 20 дронов, но фонду Legion of Boom удалось договориться о двух дополнительных, а польская группа вооружений WB Group сама добавила 10 дронов бесплатно. Таким образом, всего литовцы передадут украинской армии 37 дронов-камикадзе .

По информации источника, Украина также может рассчитывать на беспилотники Warmate от самих поляков. В рамках одного из траншей будут приобретены 20 дронов Warmate вместе с пакетом обучения и гарантийным обслуживанием. Вероятно, WB Group добавит еще как минимум пять дронов. Таким образом, в распоряжении украинской армии скоро будет почти 70 дронов-камикадзе.

Дроны Warmate подпадают под категорию оборотных боеприпасов. Беспилотник имеет размах крыльев 1,6 метра, длину чуть более метра, а его вес составляет почти 6 кг. Аппарат может находиться в воздухе 60 минут, обеспечивает дальность полета 30 км, скорость полета до 80 км/ч и может летать на высоте от 150 до 300 метров.

Представители компании WB Electronics заявили, что займутся контактом с украинской армией, транспортировкой и передачей дронов как от поляков, так и от литовцев.