У Бориса Джонсона с отставкой расстроились свадебные планы, он заявил, что останется премьер-министром
После ухода в отставку экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, возможно, придется искать новое место для своей свадьбы, сообщает радио LBC.
Борис Джонсон и его избранница Кэрри поженились в мае 2021 года в узком кругу. Из-за ограничений во время пандемии они могли пригласить только 30 гостей на вечеринку в саду на Даунинг-стрит. А на 30 октября была запланирована большая вечеринка в Чекерсе, официальной загородной резиденции британского премьер-министра.
В прошлый четверг Джонсон объявил, что останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран новый лидер партии, имея ввиду партийную конференцию в октябре.
«Daily Mirror», «Guardian» и другие британские СМИ сейчас сообщают, что это заявление в основном связано со свадебными планами Джонсона — приглашения в Чекерс были разосланы заранее.
Мэр Лондона Садик Хан из оппозиционной Лейбористской партии иронично прокомментировал обвинения.
«Даже если мы все хотели бы устроить роскошный свадебный пир за счет налогоплательщиков в Чекерсе, он не сможет этого сделать, потому что британская общественность сочтет это отвратительным», — сказал Хан в эфире радио LBC.
Опубликовано: Тарас Медведев
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