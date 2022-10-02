У Бориса Джонсона с отставкой расстроились свадебные планы, он заявил, что останется премьер-министром

После ухода в отставку экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, возможно, придется искать новое место для своей свадьбы, сообщает радио LBC.

Борис Джонсон и его избранница Кэрри поженились в мае 2021 года в узком кругу. Из-за ограничений во время пандемии они могли пригласить только 30 гостей на вечеринку в саду на Даунинг-стрит. А на 30 октября была запланирована большая вечеринка в Чекерсе, официальной загородной резиденции британского премьер-министра.

В прошлый четверг Джонсон объявил, что останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран новый лидер партии, имея ввиду партийную конференцию в октябре.

«Daily Mirror», «Guardian» и другие британские СМИ сейчас сообщают, что это заявление в основном связано со свадебными планами Джонсона — приглашения в Чекерс были разосланы заранее.

Мэр Лондона Садик Хан из оппозиционной Лейбористской партии иронично прокомментировал обвинения.

«Даже если мы все хотели бы устроить роскошный свадебный пир за счет налогоплательщиков в Чекерсе, он не сможет этого сделать, потому что британская общественность сочтет это отвратительным», — сказал Хан в эфире радио LBC.