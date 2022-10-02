В Мексике потерпел крушение военный вертолет, три человека погибли

Трое военнослужащих мексиканских ВМС погибли в субботу, 1 октября, в результате крушения вертолета во время разведывательной операции в штате Табаско, сообщается в пресс-релизе ВМС Мексики.

«На борту самолета было пять военнослужащих, трое из которых, к сожалению, погибли, а двое других получили ранения», — сообщает источник.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил сожаление по поводу аварии и направил в Twitter свои соболезнования родственникам погибших.

«Вертолет европейской оборонной компании Eurocopter разбился во время разведывательного полета недалеко от Фронтеры, в районе Чентла, Табаско», — уточняется в заявлении ВМС.