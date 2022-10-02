Немецкий эксперт предупредил о резком увеличении числа беженцев из Украины в ЕС с наступлением зимы
Исследователь миграции Джеральд Кнаус ожидает резкого увеличения числа беженцев в ближайшие месяцы из-за войны на Украине, заявил он медиагруппе Funke в воскресенье, 2 октября.
«Нам грозит историческая зима бегства, если ситуация в Украине продолжит ухудшаться, а тепло- и электроснабжение зимой перестанет работать из-за того, что война разрушает электростанции или будет применено оружие массового поражения», — заявил Кнаус: «ЕС не готов к этому сейчас».
Австрийский социолог, живущий в Берлине, раскритиковал, что те, кто ищет убежище, по-прежнему очень неравномерно распределены в Европе.
«Такие страны, как Чехия и Польша, несут основную тяжесть, такие страны, как Франция, приняли малую часть военных беженцев», - отмечает эксперт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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