РБК: в России отменили более ста концертов из-за частичной мобилизации
Издание РБК уведомляет, что с начала частичной мобилизации в России отменено свыше ста концертов и прочих массовых мероприятий.
2 октября российская газета РБК со ссылкой на сервис Ticketscloud сообщила, что с 19 по 25 сентября в России было отменено более ста концертов, фестивалей и прочих культурно-массовых мероприятий. По данным РБК, отмена концертов за этот период в России превышает норму на 270 процентов и связана с частичной мобилизацией в стране.
Примечательно, что на следующий день после начала специальной военной операции в Украине норма по отмене концертов в России была превышена на 436 процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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