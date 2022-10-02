В Герате на марш протеста вышли студентки университета, чтобы осудить теракт в учебном центре Кабула

Более ста студенток, большинство из которых принадлежит к меньшинству хазарейцев, в воскресенье, 2 октября, провели демонстрацию в афганском городе Герат, сообщает AFP.

Студентки вышли, чтобы осудить взрыв террориста-смертника, в результате которого в пятницу в Кабуле погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе 20 молодых девушек.

«Образование – наше право! Геноцид - это преступление!» скандировали участницы марша от Гератского университета к штаб-квартире провинциальных властей.

Протестующих очень быстро остановили разогнали талибские силовики, сообщает источник.