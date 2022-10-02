В Герате на марш протеста вышли студентки университета, чтобы осудить теракт в учебном центре Кабула
Более ста студенток, большинство из которых принадлежит к меньшинству хазарейцев, в воскресенье, 2 октября, провели демонстрацию в афганском городе Герат, сообщает AFP.
Студентки вышли, чтобы осудить взрыв террориста-смертника, в результате которого в пятницу в Кабуле погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе 20 молодых девушек.
«Образование – наше право! Геноцид - это преступление!» скандировали участницы марша от Гератского университета к штаб-квартире провинциальных властей.
Протестующих очень быстро остановили разогнали талибские силовики, сообщает источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ISW: Путин отказался от обороны ЛНР, сконцентрировав силы в Херсоне и Запорожье
РБК: в России отменили более ста концертов из-за частичной мобилизации
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Бахарев: ещё не все российские земли вышли из состава Украины
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»