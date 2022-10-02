В России собираются лишить депутатов отсрочки от частичной мобилизации
Законопроект о лишении депутатов отсрочки от мобилизации внесен на рассмотрение в Госдуму, заявил депутат Милонов в воскресенье, 2 октября.
Желающие принять участие в спецоперации депутаты в настоящее время связаны обязательствами, как законодатели и не могут пропускать заседания, поясняет инициативу Милонов.
Депутат отметил, что законодательное лишение депутатов отсрочки от частичной мобилизации позволит им реализовать свой долг.
Опубликовано: Тарас Медведев
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