В России собираются лишить депутатов отсрочки от частичной мобилизации

Законопроект о лишении депутатов отсрочки от мобилизации внесен на рассмотрение в Госдуму, заявил депутат Милонов в воскресенье, 2 октября.

Желающие принять участие в спецоперации депутаты в настоящее время связаны обязательствами, как законодатели и не могут пропускать заседания, поясняет инициативу Милонов.

Депутат отметил, что законодательное лишение депутатов отсрочки от частичной мобилизации позволит им реализовать свой долг.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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