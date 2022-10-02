В Москве отозвали 377 некорректно выписанных мобилизационных повесток

Информационное агентство «Москва» сообщило, что в российской столице отозвали сотни мобилизационных повесток для сотрудников предприятий из-за того, что они были некорректно выписаны.

В военных комиссариатах Москвы были созданы специальные группы разбора спорных ситуаций. Только за первые дни работы группы было отозвано 377 мобилизационных повесток, которые были ранее разосланы сотрудникам нескольких столичных предприятий.

В первую очередь, рассматривались жалобы от людей, которые заняты в стратегически важных отраслях экономики России (то есть, от тех, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения или системы Москвы). В список также попали повестки для предприятий сфер информационных технологий, связи и финансов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что списки граждан Российской Федерации, призванных на воинскую службу в рамках матичной мобилизации, в столице и Подмосковье будут перепроверять.

До сообщения Собянина, президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности потребовал оперативно и основательно разобраться с ошибочными мобилизационными повестками. По словам российского лидера, он получает регулярные жалобы на эту тему.