Иран заявил, что сможет вернуть из Южной Кореи замороженные $7 млрд
Иран ожидает освобождения 7 миллиардов долларов своих средств, замороженных за границей, после того, как задержанному Тегераном американцу иранского происхождения разрешили покинуть страну, сообщило 2 октября агентство Irna.
«С завершением переговоров между Ираном и США об освобождении заключенных из обеих стран будут освобождены семь миллиардов долларов заблокированных ресурсов Ирана», — говорится в сообщении.
Заявление было сделано после того, как ООН объявила в субботу, что Бакеру Намази, 85-летнему американцу иранского происхождения, было разрешено покинуть Иран.
По словам его адвоката, его сын, задержанный на семь лет, освобожден и уже находится дома в Тегеране.
Десятки миллиардов иранских средств были заморожены в нескольких странах, включая Китай, Южную Корею и Японию, после восстановления американских санкций в 2018 году бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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