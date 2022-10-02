В Гаване из-за отключения электроэнергии после урагана начались протесты
В связи с массовым отключением электроэнергии после урагана «Ян» на Кубе третий день подряд проходят акции протеста.
В субботу вечером жители центрального района кубинской столицы Ведадо установили блокпост с перевернутыми мусорными контейнерами. Несколько десятков участников демонстрации стучали кастрюлями, потому что у них пять дней не было ни электричества, ни водопровода.
Военные пытались успокоить местных жителей заверениями, что ведутся работы по ремонту линий. Но их перекрикивали гневными жалобами на медленную работу государства. Противники и сторонники власти устроили перепалку. Полицейские в итоге задержали одного из активистов. Согласно сообщениям в социальных сетях, акции протеста прошли и в других частях Гаваны.
«Ян» пронесся по западной части Кубы во вторник как ураган 3-й категории из 5-ти. По данным правительства, вызванные стихией наводнения, разрушили тысячи домов и большую часть инфраструктуры табачной промышленности в регионе Пинар-дель-Рио.
Также произошло отключение электроэнергии по всей стране. У многих людей, в том числе в ряде районов Гаваны, к субботе не было восстановлено электроснабжение. Пострадало и водоснабжение, работающее от электронасосов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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