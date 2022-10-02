Конфликт в Украины и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз увеличил закупки угля в ЮАР в восемь раз, а также планирует импортировать газ из 14 африканских стран.

При этом до февраля 2022 года страны Европейского союза неоднократно конфликтов с африканскими регионом за вредные выбросы. На предыдущей Конференции ООН по изменению климата ЕС и вовсе объявил о прекращении поддержки проектов по добыче нефти и газа, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии.

Лицемерием стало то, что за последние полгода экспорт угля из ЮАР в страны Европы увеличился в восемь раз по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это произошло из-за запретов поставок угля из России. При этом ЮАР все равно не может доставить необходимое количество угля в свои порты для отправки в Европу, так как железная дорога требует серьезной модернизации.

Тем не менее, трудности только вызывают рост цен на уголь. Европа не только нарушает свои же запреты на вредные выбросы, но и готова платить за уголь 460 долларов за тонну. Кроме того, теперь ЕС планирует перевозить уголь из ЮАР не только по воде, но и на грузовиках, что является двойным лицемерием (и ранее считалось нерентабельным).

Министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси не смогла удержаться от колкости в адрес Европы. Она заявила, что многие государства европейского региона критиковали ЮАР за высокий расход угля, а теперь начали сжигать даже больше. Африканский чиновник правомерно задалась вопросом, не является ли это лицемерием.