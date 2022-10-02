После промежуточных выборов в США Украина останется без средств

Намеченные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс США могут перенаправить энергию американских политиков от Киева к нуждам собственных граждан, пишет Die Zeit.

«…в парламент могут пройти некоторые из тех, что руководствуются лозунгом: «Америка прежде всего». Они больше не желают, чтобы деньги текли на Украину, как, например, приверженец Трампа Джей Ди Вэнс», — сообщает издание.

Уже сегодня стала заметной сдержанность США в выделении средств для киевского режима.

К примеру, последний транш США для Киева в 12 с небольших миллиардов долларов, практически половину средств оставляет на переоснащение Пентагона, а не ВСУ.

Кроме того, ближайшие перспективные поставки Украине тяжелых вооружений намечены лишь на 2023 год.