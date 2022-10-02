Израиль заявил о ликвидации в Назарете местной ячейки «Исламского государства»
Ячейка Исламского государства (ИГ), джихадистской организации, причастной к терактам в Израиле, была ликвидирована на севере страны, сообщила служба внутренней безопасности ШАБАК в воскресенье, 2 октября.
«Шесть жителей Назарета были арестованы несколько недель назад и допрошены ШАБАК по подозрению в желании осуществлять террористическую деятельность от имени ИГИЛ на территории Израиля», — говорится в заявлении.
Сообщается также, что спецслужбы зафиксировали, как подозреваемые встречались для «подготовки терактов».
«Это дело подчеркивает влияние Исламского государства в Израиле, которое, среди прочего, вдохновило исполнителей нападений в Беэр-Шеве и Хадере, в результате которых в марте погибли в общей сложности шесть человек и которые привели к страху перед джихадистским движением.
Опубликовано: Тарас Медведев
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