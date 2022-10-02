Антон Хофрайтер: «Отступление подтолкнет Путина к еще большей агрессии»

Председатель Еврокомитета и немецкий политик партии Зеленых выразил опасения о том, что политика Путина в конфликте на Украине теперь будет более жесткой, сообщает «Вельт».

В интервью изданию политик отразил позицию ЕС в отношении последних событий в украинском конфликте. По его словам, сейчас ЕС больше всего опасается, что отступление на Донбассе приведет Россию к принятию радикальных решений.

Вельт: Сейчас вступает в силу российская военная доктрина, призванная отразить ядерные атаки в случае сомнений. Бывший канцлер Ангела Меркель советует отнестись к этой угрозе очень серьезно. Что это означает для курса Запада в этом конфликте?

Хофрайтер: Мы должны реагировать очень и очень спокойно и не позволять себя запугать. Эти угрозы направлены на западное население и западных политиков, чтобы ограничить наши варианты действий. Это часть психологической войны.