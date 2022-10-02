В Иране протестующие напали на офис консервативной газеты «Кайхан»
Главная ультраконсервативная иранская газета «Кайхан» подверглась нападению в субботу, 1 октября, со стороны «бунтовщиков», сообщили в ежедневнике.
Под бунтовщиками издание подразумевает протестующих против гибели в середине месяца 22-летней Махсы Амини, которая была арестована «Стражами революции».
«Бандиты, спровоцировавшие в последние дни беспорядки в стране, собрались возле штаб-квартиры газеты «Кайхан», бросали бутылки с зажигательной смесью и пытались проникнуть в здание, выкрикивая оскорбления и лозунги в адрес газеты», — говорится в сообщении. Сообщается также, что они причинили ущерб строению.
Опубликовано: Тарас Медведев
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