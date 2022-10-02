The Korus Journal опубликовал дружескую переписку Трампа и Ким Чен Ына, захваченную в доме на Мар-а-Лаго
The Korus Journal опубликовал письма, которыми северокорейский лидер Ким Чен Ын обменивался с бывшим президентом США Дональдом Трампом в период с апреля 2018 года по август 2019 года.
Корейско-американский клуб, некоммерческая организация, состоящая из южнокорейских журналистов из различных информационных агентств, опубликовала 27 личных писем, которыми Ким и Трамп обменялись, в последнем выпуске своего журнала The Korus Journal.
«Я готов работать с вашим превосходительством со всем сердцем и преданностью», — сообщает Ким в письме от 1 апреля 2018 года, почти за шесть недель до того, как он впервые встретился с Трампом на саммите в Сингапуре.
В тот же день Трамп ответил, что он «рад встретиться» с Кимом, чтобы «резко улучшить отношения между их соответствующими правительствами».
Офис Трампа не подтвердил эту информацию, которая смахивает на взлом социальных сетей двух лидеров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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