The Korus Journal опубликовал дружескую переписку Трампа и Ким Чен Ына, захваченную в доме на Мар-а-Лаго

The Korus Journal опубликовал письма, которыми северокорейский лидер Ким Чен Ын обменивался с бывшим президентом США Дональдом Трампом в период с апреля 2018 года по август 2019 года.

Корейско-американский клуб, некоммерческая организация, состоящая из южнокорейских журналистов из различных информационных агентств, опубликовала 27 личных писем, которыми Ким и Трамп обменялись, в последнем выпуске своего журнала The Korus Journal.

«Я готов работать с вашим превосходительством со всем сердцем и преданностью», — сообщает Ким в письме от 1 апреля 2018 года, почти за шесть недель до того, как он впервые встретился с Трампом на саммите в Сингапуре.

В тот же день Трамп ответил, что он «рад встретиться» с Кимом, чтобы «резко улучшить отношения между их соответствующими правительствами».

Офис Трампа не подтвердил эту информацию, которая смахивает на взлом социальных сетей двух лидеров.