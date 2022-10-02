Украинская гривна продолжит обращение в новых субъектах России до конца года
Основной денежной единицей в новых регионах станет российский рубль, но гривна продолжит обращение до конца года.
Украинская гривна продолжит обращение в регионах, присоединенных к Российской Федерации до 31 декабря 2022 года. После этого единственной денежной единицей станет российский рубль.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Официальный Киев это решение не признал и осудил.
Опубликовано: Максим Алексеев
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