Глава Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к диверсиям на «Северных потоках».

Нарышкин отметил, что СВР продолжает заниматься сбором информации об инцидентах и работает в связке с правоохранительными органами стран, в территориальных водах которых произошли атаки на «Северные потоки». При этом пока неясно «чьи меркантильные интересы стоят за латками на газопроводы».

Атаки на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на неопределенный срок вывел из строя обе труды, которые идут по дну Балтийского моря от России в Германию.

При этом в самой проигрышной ситуации оказалась Германия, так как несмотря на заведения о незабудке газопровода, ЕС все же рассматривал возможность качать газ через «Северный поток-2» в случае, если не будет найдено альтернатив.

Расследование инцидента еще продолжается, однако некоторые западные страны успели обвинить в случившемся Россию. При этом российская сторона не только не выигрывает от случившегося, но и теряет возможность пополнения бюджета поставками газа в Европу через газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2».