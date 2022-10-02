В Молдавии проходит масштабный митинг оппозиции с требованием отставки президента Майи Санду
В столице Молдавии Кишиневе проходит масштабный оппозиционный митинг — собравшиеся разбили палаточный лагерь и требуют отставки президента страны Майи Санду.
Палаточный лагерь в Кишиневе был разбит еще 23 сентября 2022 года, то есть еще около недели назад люди потребовали отставки президенту Санду. Лидеры оппозиции и организаторы митинга заявили, что акция протеста будет продолжаться до выполнения требований людей.
В палаточном лагере есть караоке и лозунги с призывом к президенту Санду «добровольно сложить полномочия и покинуть пост лидера страны». Протестующие считают, что президент не выполняет базовые потребности молдавского населения.
Шестой день митингов на фоне энергетического кризиса и коррупционных скандалов в стране проходит перед правительственными зданиями. Организаторы считают, что люди имеют все возможности продолжать акцию протеста и сделать ее бессрочной.
Глава молдавской оппозиции Илан Шор заявил, что протестующие не покинут палаточные лагеря, а крупные акции протеста будут проходить каждое воскресенье в Кишиневе и других крупных городах страны.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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