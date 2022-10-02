Пригожин назвал Кадырова «красавчиком» за критику отвода российских войск из Лимана

Евгений Пригожин поддержал критику главы Чечни по поводу отвода российских войск из Лимана.

Пресс-служба компании "Конкорд", которая принадлежит Евгению Пригожину, распространила заявление, в котором бизнесмен поддерживает критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина за отвод войск из города Лимана.

По мнению Кадырова, генерал выставил на лиманском направлении слабо подготовленных бойцов из ЛНР и при этом ничем их не обеспечил.

"Обидно не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают в Генштабе", — заявил Кадыров.

Евгений Пригожин назвал главу Чечни "красавчиком", а его выступление "экспрессивным". При этом на вопрос о том, можно ли его и Кадырова слова воспринимать как критику в адрес министерства обороны России, бизнесмен с иронией ответил: "Конечно нет. Мы же интеллигентные люди!.