Citroen Оli побеждает Tesla, когда речь заходит об окружающей среде

Автопроизводитель заявил, что его новый электрический концептуальный автомобиль oli превосходит Tesla по параметрам экологичности.

Citroen разместил в Твиттер информацию о своем новом концепте – электромобиле из переработанного сотового картона весом всего 1000 кг.

Citroen Оli необычный пикап, на котором может танцевать взрослый человек.

«Вместо того, чтобы быть «дворцом на колесах» весом 2500 кг, заполненным экранами и гаджетами, Оli доказывает это наличием достаточного количества вещей, в которых нуждаются и которые хотят клиенты», — говорится в сообщении компании.

В любом случае, уже на стадии производства новый автомобиль спасает тысячи деревьев от вырубки. К слову, дальность его автономного хода 400 км.