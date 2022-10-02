Сорок тысяч жителей Кишинёва вышли на митинг с требованием отставки Санду

В Кишинёве стартовал многотысячный митинг, участники которого просят о немедленной отставке молдавского президента Майи Санду.

Вечером 2 октября сторонники оппозиционной партии Молдавии "Шор" вновь собрались в центре Кишинёва с целью высказать своё недовольство политикой действующего президента страны Майи Санду, потребовав её импичмента. Митингующие начали разворачивать палаточный городок возле администрации Санду.

Известно, что акция протеста в Молдавии началась 18 сентября и с тех пор продолжается каждый день. На сегодняшний митинг в Кишинёве вышли более сорока тысяч человек.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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