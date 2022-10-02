CNN: США не видят признаков угрозы вторжения Китая на Тайвань
Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что в Вашингтоне не видят признаков того, что на Тайвань может вторгнуться китайская армия.
2 октября шеф Пентагона Ллойд Остин дал интервью американскому телеканалу CNN, где сообщил, что в настоящее время спецслужбы и правительство Соединённых Штатов не наблюдают угрозы вторжения китайской армии на территории острова Тайвань.
Вместе с тем Остин подчеркнул, что Вашингтон внимательно наблюдает за передвижением китайским войск и заявлениями представителей Пекина, которые неоднократно намекали на желание Китая создать новые геополитические реалии.
Примечательно, что в этот же день 22 китайских военных самолёта и 4 корабля флота Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, о чём сообщили в Минобороны острова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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