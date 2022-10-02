AFP: Макрон пообещал Зеленскому новые санкции Евросоюза против России
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому, что Париж и ЕС совместно работают над новыми антироссийскими санкциями.
В воскресенье издание Agence France-Presse со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщило, что накануне Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, заверив его в том, что французское правительство вместе со странами Европейского союза уже разрабатывают новые санкции в отношении Москвы.
Также Макрон сообщил Зеленскому, что во Франции считают незаконным присоединение к России четырёх новых регионов, которые ранее вышли из состава Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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AFP: Макрон пообещал Зеленскому новые санкции Евросоюза против России
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