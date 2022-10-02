AFP: Макрон пообещал Зеленскому новые санкции Евросоюза против России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому, что Париж и ЕС совместно работают над новыми антироссийскими санкциями.

В воскресенье издание Agence France-Presse со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщило, что накануне Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, заверив его в том, что французское правительство вместе со странами Европейского союза уже разрабатывают новые санкции в отношении Москвы.

Также Макрон сообщил Зеленскому, что во Франции считают незаконным присоединение к России четырёх новых регионов, которые ранее вышли из состава Украины.