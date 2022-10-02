Анналена Бербок заявила, что поддерживает протестующих против властей в Иране
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о своей поддержке антиправительственных демонстрантов в Иране, на встрече с избирателями в Нижней Саксонии в воскресенье, 2 октября.
«Мы наблюдаем. Мы на вашей стороне», — заявила политик в Ганновере во время выступления перед избирателями в штате Нижняя Саксония. При этом глава МИД ФРГ признала, что варианты внешней политики иногда ограничены. «Мы можем быть голосом этих женщин», - добавила она.
Напомним, что в Иране тысячи людей вышли на демонстрации против правительства и исламской системы в стране после смерти 22-летнего Махсы Амини, арестованной иранской полицией нравов 16 сентября за то, что находилась в общественном месте с открытым лицом, без паранджи.
Бербок напомнила, что дело должно рассматриваться Советом ООН по правам человека, и высказалась за дальнейшие санкции против Ирана.
Иран считает организацию протестов делом рук западных спецслужб и нарушения порядка в стране, где имеют силу только законы ислама, навязывание каких-то западных правил и культуры расходится с ними.
Опубликовано: Тарас Медведев
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