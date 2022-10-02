Экс-посла Украины в ФРГ Мельника раскритиковали за новый ультиматум к Шольцу
Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник вновь столкнулся с критикой в свой адрес из-за ультиматумов к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
2 октября экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где попросил немецкого канцлера Олафа Шольца незамедлительно предоставить Украине ограниченное членство в НАТО. По мнению Мельника, это бы сдержало Россию от применения ядерного оружия.
Прочитавшие пост Андрея Мельника в Twitter возмутились, призвав Шольца не допускать вступления Украины в Североатлантический альянс, поскольку это может привести к войне между НАТО и Россией. Другие же пользователи Twitter напомнили, что в НАТО нельзя принимать страны, имеющие территориальные претензии к другим государствам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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