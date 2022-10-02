Советники президентов США и Турции обсудили поддержку Украины
Советник Байдена Джейк Салливан провёл рабочую встречу с помощником Эрдогана Ибрагимом Калыном в Стамбуле.
Вечером 2 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что персональный советник Джо Байдена Джейк Салливан посетил Стамбул, где провёл переговоры с помощником Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калыном. Известно, что представители Турции и США договорились о дальнейшей совместной поддержке Украины.
В Белом доме отметили, что Салливан поблагодарил Калына за то, что при прямом посредничестве Турции и ООН Россия согласилась на продовольственную сделку, что способствует продуктовой безопасности всего мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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