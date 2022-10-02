Советники президентов США и Турции обсудили поддержку Украины

Советник Байдена Джейк Салливан провёл рабочую встречу с помощником Эрдогана Ибрагимом Калыном в Стамбуле.

Вечером 2 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что персональный советник Джо Байдена Джейк Салливан посетил Стамбул, где провёл переговоры с помощником Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калыном. Известно, что представители Турции и США договорились о дальнейшей совместной поддержке Украины.

В Белом доме отметили, что Салливан поблагодарил Калына за то, что при прямом посредничестве Турции и ООН Россия согласилась на продовольственную сделку, что способствует продуктовой безопасности всего мира.