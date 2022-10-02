Члены администрации Трампа все еще не вернули секретные документы, но скоро им помогут это сделать

Некоторые члены администрации Дональда Трампа до сих пор не вернули документы, которые юридически являются собственностью государства, сообщил Национальный архив США в письме, обнародованном американскими СМИ.

«Хотя нет простого способа установить абсолютную прослеживаемость, мы знаем, что у нас нет всего того, что мы должны иметь», — пишет исполняющая обязанности главного архивариуса Дебра Стайдель Уолл в письме избранному демократу Кэролин Мэлони во главе мощная парламентская комиссия по расследованию.

В письме от пятницы не указаны имена причастных к этому членов Белого дома, но утверждается, что некоторые из них использовали личные учетные записи электронной почты для официальных дел, не пересылая эти сообщения в Национальный архив, как того требует американский закон.

Дебра Стейдел Уолл сообщает в письме, что Национальный архив, который отвечает за сохранение официальных правительственных документов, проведет консультации с Министерством юстиции по возможным судебным искам «для восстановления документов, которые были незаконно удалены».

Письмо архивариуса было отправлено в ответ на запрос Кэролайн Мэлони, которая хотела узнать о последних событиях по делу о целых коробках с документами, увезенных Дональдом Трампом при выходе из Белого дома. Закон 1978 года обязывает каждого американского президента отправлять все свои электронные письма, письма и другие рабочие документы в Национальный архив.

В январе Дональд Трамп передал Национальному архиву пятнадцать ящиков. Изучив их, федеральная полиция пришла к выводу, что остальные он, вероятно, держал в Мар-а-Лаго, своей роскошной резиденции во Флориде. Агенты ФБР впервые побывали там в июне и убедились, что им переданы не все документы. 8 августа они провели эффектный обыск в Мар-а-Лаго на основании ордера на «сокрытие секретных документов» и «воспрепятствование федеральному расследованию» и изъяли еще около 30 ящиков.

Дональд Трамп говорит, что его преследуют по политическим мотивам, и уверяет, что тысячи изъятых документов являются личными или рассекреченными.