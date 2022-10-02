Северная Осетия выдала 180 повесток в военкомат гражданам РФ на границе с Грузией
Заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев утверждает, что на границе с Грузией россиянам выдали 180 повесток в военкомат.
2 октября представитель североосетинского военкомата Абрил Абдуллаев сообщил, что в рамках указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России Северная Осетия выдала свыше 180 повесток российским гражданам на грузинской границе. Предположительно, все граждане, получившие повестки на границе, намеревались уехать в Грузию с целью избежания воинского призыва.
Примечательно, что после начала массового скопления россиян на границе с Грузией возле КПП "Верхний Ларс" Минобороны России отправило контрольно-пропускному пункту машину с представителями военного комиссариата.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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