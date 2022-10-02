Минобороны РФ: мобилизованные проходят подготовку в тылу зоны спецоперации
Пресс-служба Минобороны России сообщила о переброске мобилизованных россиян в тыловые зоны проведения спецоперации для подготовки.
Вечером 2 октября Министерство обороны России опубликовало новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявило, что уже мобилизованные россияне активно перебрасываются в тыловые участки специальной военной операции, где с помощью инструкторов проходят подготовку.
По данным Минобороны РФ, уже переброшенные в зону СВО мобилизованные россияне учатся навыкам ведения реального боя в городской, промышленной и пересечённой местности, попутно оттачивая навыки стрельбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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