Минобороны РФ: мобилизованные проходят подготовку в тылу зоны спецоперации

Пресс-служба Минобороны России сообщила о переброске мобилизованных россиян в тыловые зоны проведения спецоперации для подготовки.

Вечером 2 октября Министерство обороны России опубликовало новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявило, что уже мобилизованные россияне активно перебрасываются в тыловые участки специальной военной операции, где с помощью инструкторов проходят подготовку.

По данным Минобороны РФ, уже переброшенные в зону СВО мобилизованные россияне учатся навыкам ведения реального боя в городской, промышленной и пересечённой местности, попутно оттачивая навыки стрельбы.