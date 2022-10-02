ЕС объявит о девятом пакете санкций против России после утверждения восьмого

Информатор издания "РИА Новости" сообщил о подготовке Евросоюза ко введению новых санкций в отношении России.

2 октября информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что главы стран-участниц Европейского союза готовят новый пакет антироссийских санкций и намереваются объявить о разработке новых ограничительных мер в отношении России после публикации восьмого пакета. По данным "РИА Новости", это связано с протестом Брюсселя относительно присоединения новых регионов к России.

Также источник "РИА Новости" сообщил, что в Евросоюзе уже достигли предварительного соглашения о содержании восьмого пакета санкций против Москвы.