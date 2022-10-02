Мезенцев: в Беларуси более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление
2 октября секретарь Союзного государства РФ и Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что дети из Донбасса проходят оздоровительные процедуры недалеко от Минска.
Вечером воскресенья в эфире белорусского телеканала ОНТ выступил секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, который утверждает, что не менее тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление на территории Республики Беларусь.
По словам Мезенцева, в санатории под Минском лечение проходили 350 детей из ДНР и ЛНР, ещё 350 подростков проходят его сейчас, и позднее ещё столько же приедут в белорусский санаторий.
Также Михаил Мезенцев отметил, что Минск и Москва совместно оплачивают дорогу и питание во время поездки для детей Донбасса, которые едут в Беларусь на лечение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Мезенцев: в Беларуси более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление
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