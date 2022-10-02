Global Times: Байден нечаянно напомнил о несдержанном обещании не расширять НАТО
Издание Global Times утверждает, что Джо Байден против своей воли припомнил обещание НАТО о нерасширении альянса к границам России.
Китайская газета Global Times опубликовала новость о том, что Джо Байден публично пообещал защищать "каждый дюйм" территорий стран-участниц НАТО, чем напомнил о несдержанном обещании экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачёву "ни на дюйм" не расширять Североатлантический альянс на Восток.
По мнению автора статьи в Global Times, Байден не уловил иронию в собственных словах, когда заговорил о защите каждого дюйма территорий НАТО, однако куда важнее, что американский президент отказывается от дипломатии в вопросе украинского кризиса и сознательно идёт на конфронтацию с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Global Times: Байден нечаянно напомнил о несдержанном обещании не расширять НАТО
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