Порошенко проиграл Зеленскому в Верховном суде по делу о связи с Медведчуком
Экс-президент Украины Пётр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому.
В ночь на 3 октября издание "Українські новини" сообщило, что Пётр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому, в соответствии с которым просил Службу безопасности Украины раскрыть данные о своих финансовых связях с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.
Примечательно, что ранее юристы Порошенко подали в суд на Зеленского за то, что действующий президент Украины обвинил прошлого в сотрудничестве с Виктором Медведчуком в сфере осуществления незаконной торговли углём с Донецкой и Луганской Народными республиками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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