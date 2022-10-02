Издание The Daily Telegraph утверждает, что Борис Джонсон станен лидером новой британской партии.

3 октября британская газета The Daily Telegraph сообщила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет главой новой политической фракции "Консервативные друзья Украины", которая будет создана сторонниками киевского режима в Лондоне. По мнению аналитиков, таким образом Джонсон намеревается укрепить свои позиции в правительстве с целью вновь занять пост премьер-министра в будущем.

Примечательно, что Борис Джонсон является одним из самых преданных сторонников Украины на Западе, неоднократно посещал Киев, приехав туда даже после своей отставки.