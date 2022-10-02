Daily Telegraph: Борис Джонсон возглавит партию «Консервативные друзья Украины»
Издание The Daily Telegraph утверждает, что Борис Джонсон станен лидером новой британской партии.
3 октября британская газета The Daily Telegraph сообщила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет главой новой политической фракции "Консервативные друзья Украины", которая будет создана сторонниками киевского режима в Лондоне. По мнению аналитиков, таким образом Джонсон намеревается укрепить свои позиции в правительстве с целью вновь занять пост премьер-министра в будущем.
Примечательно, что Борис Джонсон является одним из самых преданных сторонников Украины на Западе, неоднократно посещал Киев, приехав туда даже после своей отставки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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