В Праге во время концертного тура ограбили музыканта из Украины

3 октября газета "Страна.ua" сообщила, что во время концертного тура в Чехии был ограблен украинский музыкант Василий Сказкив.

По данным новостного портала "Страна.ua" украинский музыкант и поэт Василий Сказкив был ограблен в чешской Праге во время концертного тура, организованного Министерством иностранных дел Украины. В издании отмечают, что у Сказкива пропал футляр для его музыкального инструмента и приспособление для настройки цимбал ручной работы.

Также в "Страна.ua" отметили, что Василия Сказкива сопровождал ещё один украинский писатель Владимир Драбчук, у которого украли восемь книг собственного сочинения.