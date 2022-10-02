В Праге во время концертного тура ограбили музыканта из Украины
3 октября газета "Страна.ua" сообщила, что во время концертного тура в Чехии был ограблен украинский музыкант Василий Сказкив.
По данным новостного портала "Страна.ua" украинский музыкант и поэт Василий Сказкив был ограблен в чешской Праге во время концертного тура, организованного Министерством иностранных дел Украины. В издании отмечают, что у Сказкива пропал футляр для его музыкального инструмента и приспособление для настройки цимбал ручной работы.
Также в "Страна.ua" отметили, что Василия Сказкива сопровождал ещё один украинский писатель Владимир Драбчук, у которого украли восемь книг собственного сочинения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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